Yorgun Mermi Kabusu! 6 Ayda 6 Tane İsabet Etti...

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Cebrail Özkurt’un müstakil evinin avlusuna ve damına son 6 ayda toplam 6 “yorgun mermi” ile saçma isabet etti. Özkurt, çocukların korku içinde olduğunu belirterek düğünlerde rastgele havaya ateş edilmesinin “masum bir eğlence” olmadığını vurguladı.

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşayan Cebrail Özkurt (43) ile ailesi, son 6 ay içinde evlerinin avlusu ile damına toplam 6 yorgun mermi ve saçma isabet ettiğini belirterek şikayette bulundu. Özkurt, yaşadıkları korkuyu anlatarak, “Özellikle düğünlerde sıkılan 'kör kurşun' diye tabir ettiğimiz mermilerdir. Bunlar sıkça gelmeye başladı. Bu yorgun mermilerden bayağı rahatsız olmaya başladık. Çocuklar korku içindeler” dedi.

Cebrail Özkurt ve ailesinin yaşadığı eve 6 ayda 6 yorgun mermi isabet etti

Fırat Mahallesi'ndeki müstakil evin avlusuna ve damına isabet eden mermiler sonrası Özkurt ailesinden kimsenin yaralanmadığı, olaylar üzerine ailenin savcılığa şikayette bulunduğu bildirildi. Olayı anlatan Özkurt, 2022 yılında Tepe Mahallesi’nde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın ölümünü hatırlatarak benzer faciaların tekrar yaşanmaması için yetkililerden caydırıcı cezalar uygulanmasını talep etti.

Cebrail Özkurt, söz konusu mermilerin “maganda kurşunu” olduğunu belirterek, “Evin avlusuna, bahçesine, damına, yaşam alanıma düştüler. Özellikle düğünlerde sıkılan 'kör kurşun' diye tabir ettiğimiz mermilerdir. Bunlar sıkça gelmeye başladı. Bu yorgun mermilerden bayağı rahatsız olmaya başladık. Çocuklar korku içindedirler. Her ne kadar maddi ve manevi zarar vermiş olsa da ailemden birisine isabet etmediği için kendimizi şanslı buluyoruz. Ama bu sürekli şanslı olacağımız anlamına gelmiyor. Birkaç yıl önce başına yorgun mermi düşen Onur Başboğa gibi sokakta başka kişilere isabet edebilir” dedi.

'MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL'

Özkurt, düğün ve kutlamalarda rastgele havaya ateş edilmesinin “masum bir eğlence” olmadığını vurgulayarak, “Kendi mutlu günlerini başkasının acısına dönüştürmesinler." dedi.

Yazın o bölgedeki herkesin damda uyuduğunu söyleyen Özkurt, "Çocuklar ve bizler korku içinde uyuyoruz. Her an yorgun mermi düşecek diye tedirgin oluyoruz. Düğünlerde veya kutlamalarda rasgele havaya silah sıkmak, masum bir eğlence değil. Aksine insanların hayatlarını riske atan çok ciddi bir eylem. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sevinç anlarımızı başkasının açısına dönüştürmeyelim. Ayrıca yetkililerden de daha sıkı denetim ve caydırıcı önlemler alınmasını istiyoruz, bekliyoruz” şeklinde konuştu.

