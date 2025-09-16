Yine Bir Akran Zorbalığı! 10 Yaşındaki Çocuğu 'Bisikletini Vermedi' Diye Darp Ettiler

Kağıthane’de iddiaya göre 16 ve 13 yaşındaki 2 çocuk, 10 yaşında bisikletiyle gezen başka bir çocuğu, bisikletini kendilerine vermek istememesi sebebiyle bıçakla tehdit edip kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında 10 yaşındaki çocuğa araba çarpmasına neden olan çocuklar, hem mağdur çocuğu hem de bisikletini tekme ve tokatlarla darp etti. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, suça sürüklenen çocuklar tutuklandı.

İstanbul Kağıthane’de 3 Eylül 2025’de yine bir akran zorbalığı olayı yaşandı. 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., iddiaya göre tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.’yi gördü ve bisikletini istedi. Mağdur çocuk A.U.İ, bisikletini vermek istememesiyle suça sürüklenen çocuklar tarafından bıçaklanmakla tehdit edilip kovalanmaya başladı.

Çocuk kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil kendisine çarptı ve çevredekiler kendisiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra çevredekiler dağılırken, suça sürüklenen çocuklar tekrar mağdur A.U.İ.’nin yanına geldi ve tekme ile tokatlarla hem kendisini hem de bisikletini darp etti.

Yine Bir Akran Zorbalığı! 10 Yaşındaki Çocuğu 'Bisikletini Vermedi' Diye Darp Ettiler - Resim : 1

ÇOCUKLAR TUTUKLANDI

Olayın ardından 10 yaşındaki mağdur A.U.İ. ile babası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken suça sürüklenen çocuklar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade vermelerinin ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

