Online Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bunu Sakın Yapmayın, Tuzak Olabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnternetten yapılan alışverişlerde kargo sürecinin sonunda müşteriden istenen teslimat kodu, bazen mağduriyetlere yol açabiliyor. Birçok kişi kodu telefon üzerinden kargocuya söylerken, ürün eline ulaşmadan “teslim edildi” mesajı alabiliyor. Bu durum, ürünün gerçekten teslim edilmediği hallerde sıkıntıya neden olabiliyor.

ATV Haber’in aktardığına göre, mağdur Melike Demir yaşadıklarını şöyle anlattı: “Telefonuma bir mesaj geldi; ‘Siparişiniz teslim edildi.’ Ama teslim edilmedi, elimde öyle bir sipariş yoktu.”

Uzmanlar kargo teslimat kodunun kargo ulaşmadan kimseye verilmemesi gerektiğini söyledi

Demir, teslimat kodunu kendisine ulaştığında verdiğini ve ardından telefonuna teslimat mesajı geldiğini söyledi. “Sipariş verdim, siparişimi teslim etmeden önce bana bir kod gönderdiler. Telefon açıp o kodu istediler benden. Ben de kodu söyledim. Sonra telefonuma 'Siparişiniz teslim edildi' mesajı geldi.” diyen Demir, ürünün kendisine ulaşmadığını söyledi. Demir, “Acaba alt komşuya mı, üst komşuya mı teslim ettiler diye sordum. Alt komşuda da yok, üstte de yok” ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşları kargo teslimat kodu dolandırıcılığı konusunda uyardı

Kargo firmasını arayan Demir, "Hiçbir hak iddia edemedim çünkü teslimat kodunu önceden vermiştim. Kodu vermemem gerekiyormuş, teslim almadan.” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, “Kargo firmaları özellikle pandemi döneminde bu tür kod uygulamalarını hayata geçirdiler. Teslimat kodu ürünün teslim alındığına dair bir imza niteliği taşıyor. Eğer tüketici ‘ben teslim almadım’ diyorsa, bunun aksini ispat etmek kargo şirketine düşer.” sözleriyle teslimat kodunun önemine dikkat çekti.

Kaynak: ATV Haber