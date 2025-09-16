Interpol Tarafından Aranıyordu: 'Tinder Avcısı' Havaalanında Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Netflix'te yayınlanan "Tinder Avcısı" isimli belgeselin ardından tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen, kendisini Simon Leviev olarak tanıtan İsrailli Shimon Yehuda Hayut, Gürcistan'ın güneybatısındaki Batum Uluslararası Havaalanı'nda pazar günü yakalandı.

Interpol tarafından aranan 34 yaşındaki Hayut, 2017 ve 2019 yılları arasında flört uygulaması Tinder'ı kullanırken kendini milyarder iş insanı Lev Leviev'in oğlu olarak tanıtıp birçok kadını yaklaşık 7.4 milyon sterlin (416 milyon TL) dolandırdı.

"Tinder Avcısı" olarak bilinen Shimon Yehuda Hayut

Hayut, Tinder'da eşleştiği kadınları ilk randevularında koruma ve özel jetler gibi pahalı araçlar kullanarak zengin olduğuna inandırıyordu. Kadınların güvenini kazandıktan sonra da onlara kredi kartının devre dışı kaldığını ve kendi adına yeni bir hesap açmalarını istediği bir mesaj gönderiyordu.

BELGESEL HERKESİ ŞOKE ETMİŞTİ

Netflix'teki belgeselde yer alan dolandırılmış kadınlardan biri olan Norveçli master öğrencisi Cecilie Fjellhoy, Hayut'la çıktıklarında 29 yaşında olduğunu ve ilişkileri boyunca İsrailliye 198 bin sterlinden (11 milyon TL) fazla para verdiğini anlatmıştı. Fjellhoy Hayut'un kendisini ilk randevularında Londra'dan Bulgaristan özel uçakla gittiklerinde kandırdığını belirtmişti.

Iren Tranov adında başka bir kadın da, Hayut'a 31 bin sterlinden (1.7 milyon TL) fazla borç verdiği ancak parasını hiç geri alamadığı gerekçesiyle İsrail'de 91 bin sterlinlik (5.1 milyon TL) dava açmıştı.

15 AY HAPİS CEZASINDAN KURTULDU

Hakkındaki iddiaları reddederek meşru bir iş insanı olduğunu öne süren Hayut, Yunanistan'da tutuklanıp İsrail'e iade edildikten sonra 2019'da duruşmaya çıkmış ve dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlıktan suçlu bulundu. 15 ay hapis cezasına çarptırılan Hayut, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sadece beş ayını yatıp kurbanlarına 35 bin sterlin tazminat ve sahte pasaportu için de 4600 sterlin ceza ödemesi istendi.

Hayut'un hukuki olarak ne gerekçeyle tutuklandığı henüz bilinmiyor.

