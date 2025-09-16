'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dubai'nin ışıltılı dünyası, bir kez daha karanlık yüzünü gösterdi. İş vaadiyle kandırılan genç bir kadın, lüks vaatlerin ardındaki dehşet verici gerçeği yaşadı. 'Porta Potty' olarak bilinen mide bulandıran partilere sürüklenen mağdur, idrar içmekten dışkı yemeye kadar korkunç eylemlere maruz kaldı. Organizatörler, bu anları kameraya almak için ekstra ücret öderken, direniş gösterenlere daha fazla baskı uyguluyordu.

LÜKS KONAKLAMA, PAHALI HEDİYELER...

Mağdurun anlattıklarına göre, organizatörler kendilerini temsilci olarak tanıtarak, lüks konaklama, pahalı hediyeler ve zengin müşterilerle tanışma fırsatı vaat ettiler. Ancak gerçek, kısa sürede ortaya çıktı: "İlk başta her şey normal görünüyordu, ancak kısa süre sonra olayların aşağılayıcı ve korkutucu olduğunu fark ettim."

Dolandırılan kadın...

Genç kadın, belirli etnik kökenlerden kişileri hedef alan bu partilerde, ağlama, çığlık atma ve direnme gibi tepkiler için daha fazla ilgi gördüğünü belirtti: "Yapmayacağımı her söylediğimde daha çok ilgi gösteriyorlardı. Ağlayacak, çığlık atacak ve direnecek birini istiyorlardı. Ve genellikle belirli etnik kökenlerden insanları hedef alıyorlardı."

DONDURMA KÜLAHININ İÇİNE DIŞKI YAPIP...

En çarpıcı detaylardan biri, bir müşterinin kadına dondurma külahı satın alması, ardından içine dışkı yapması ve onu yerken filme almasıydı. Finansal teşvikler de cabası: "Sana çete halinde tecavüz etmemiz, yüzüne idrarımızı yapmamız, seni dövmemiz için 3.000 pound ödüyoruz ve eğer seni kaydederken bizim dışkımızı yersen de 1.000 pound daha vereceğiz."

'SİZ AFRİKALILAR SORUN YARATIYORSUNUZ'

Mağdur, yoksul yaşam koşullarında tutulduğunu ve yetkililere ulaşmaya çalıştığında engellendiğini, hatta ırkçı bir tutumla karşılaştığını söyledi: "Siz Afrikalılar sorun yaratıyorsunuz."

Bu korkunç olaylar, yılın başlarında Dubai'de ağır yaralanan Maria Kovalchuk'un davasıyla yeniden gündeme geldi. Annesi tarafından kamuoyuna duyurulan bu vaka, benzer sömürüleri ortaya çıkardı. BBC'nin bir belgeselinde, organizatörlerin Uganda ve Dubai merkezli olduğu belirtilirken, sorgulanan bir kişi iddiaları yalanladı. Olayla ilgili resmi bir soruşturma henüz başlatılmadı, mağdurların ve organizatörlerin kimlikleri doğrulanamadı.

Kaynak: BBC