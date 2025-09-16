NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Yeşil Işık: Yunanistan Rahatsız Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de Avrupalı diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki SAFE programına dahil olmasına olumlu yaklaştı.

Yunanistan’ın gazetelerinden Kathimerini, Rutte’nin AB’nin daimi büyükelçileriyle yaptığı toplantıda, Türkiye’nin SAFE programına katılımına sıcak baktığını aktardı. Rutte’nin bu görüşmede, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin NATO’nun etkinliği açısından kritik önemde olduğunu vurguladığı bildirildi.

150 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJEYE KATILIM TARTIŞMASI

SAFE programının 150 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğu ve Avrupa savunma sanayisine büyük katkılar sağlaması beklenirken, Rutte’nin, "Türkiye'nin SAFE programına dahil olması Ankara'nın hassas NATO-AB bilgilerini paylaşma itirazını da azaltabilir" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

'KONU GÖRÜNDÜĞÜ KADAR BASİT DEĞİL'

Rutte’nin Brüksel’deki bu açıklamalarını değerlendiren bir diplomatik kaynak ise konunun sanıldığından daha karmaşık olduğunu belirtti. Aynı kaynak, Rutte’nin bazı gizli olmayan verileri AB ile paylaşmasının Ankara tarafından hoş karşılanmadığını, NATO’ya ait bu tür bilgilerin ancak oybirliği ile paylaşılabileceğini hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TÜRKİYE’NİN ASKERİ GÜCÜNE VURGU

Rutte’nin AB temsilcilerine, Türkiye'nin askeri kapasitesini tanımaları gerektiğini belirterek, buna bağlı olarak iyi niyetli bir tutum sergilenmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.

YUNAN BASINI: RUTTE, ERDOĞAN’A YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRDİ

Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından Türkiye’nin Batılı savunma girişimleriyle ilişkilerinin yoğunlaştığı bir dönemde, Yunan medyası çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Haberlere göre, Mark Rutte'nin Hollanda Başbakanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık kamuoyu önünde fikir ayrılığı yaşadığı, ancak Ekim ayında NATO Genel Sekreteri görevine başlamasından sonra Türkiye’nin rolünü savunmaya başladığı belirtildi.

EUROFİGHTER GERGİNLİĞİ HATIRLATILDI

Aynı haberde, "Mayıs ayında Rutte, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışına itiraz etmiş ve müttefiklerin arasında silah satışına yasak getirilmemesi gerektiğini söylemişti" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Nefes