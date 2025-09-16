Yunanistan Yenilgiyi Sindiremedi! Giannis Antetekounmpo’dan Türk Bayrağına Skandal Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye’ye mağlup olan Yunanistan’ın yıldız isimlerinde Giannis Antetokounmpo ile milli basketbolcumuz Alperen Şengün arasında yaşanan gerilim, turnuva sonrasında da gündemden düşmüyor. İki oyuncunun ödül töreninde "Turnuvanın En İyi 5’i" seçilmesine rağmen tokalaşmaması, tartışmaları alevlendirdi.

Giannis Antetokounmpo

GİANNİS’TEN CANLI YAYINDA SERT TEPKİ

Antetokounmpo, karşılaşma sonrasında sosyal medyada açtığı Instagram canlı yayınında, kendisine Türk bayrağı gönderen bazı izleyicilere sert sözlerle karşılık verdi. NBA’in yıldız ismi, tepkilere “Lanet olası Türk bayrağını alıp gidin buradan” sözleriyle yanıt vererek büyük tepki topladı.

Finalde Almanya zafere ulaşarak EuroBasket 2025’in şampiyonu olurken, Türkiye turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman ise organizasyonun “En İyi Koçu” unvanına layık görüldü. Türkiye’nin turnuvada art arda yaptığı başarılar, yaşanan krizlerin gölgesinde kaldı.

DENNİS SCHRÖDER’DEN ATAMAN’A AĞIR SÖZLER

Turnuvanın hemen ardından Twitch üzerinden canlı yayına katılan Almanya’nın yıldızı Dennis Schröder, Ergin Ataman’a yönelik ağır ifadelerde bulundu. Yayında Schröder’in, “Ataman, defol git buradan! En İyi Koç? K*çım!” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Alperen Şengün

NE OLMUŞTU?

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Giannis Antetokounmpo’nun oyun stiline dair yaptığı açıklamada, "dünyanın en iyi basketbolcularından biri" olduğunu vurgulamış, ancak "pas konusunda o kadar da iyi olmadığını" söyleyerek stratejilerini buna göre kurduklarını belirtmişti. Bu değerlendirmeye Yunanistan Milli Takımı'nın başantrenörü Vasilis Spanulis sert tepki gösterdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giannis Antetokounmpo ise bu sözler üzerine, pas yeteneğini sorgulayanların "YouTube'dan videolarımı izlesin" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Haber Merkezi