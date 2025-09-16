Yunanistan Yenilgiyi Sindiremedi! Giannis Antetekounmpo’dan Türk Bayrağına Skandal Sözler

Yarı finalde Türkiye’ye elenen Yunanistan’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, mağlubiyeti hazmedemedi. Alperen Şengün’le yaşadığı gerginliğin ardından açtığı canlı yayında, kendisine Türk bayrağı gönderen izleyicilere “Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan” diyerek skandal bir ifade kullandı. Antetokounmpo’ya epkiler çığ gibi büyüyor.

Son Güncelleme:
Yunanistan Yenilgiyi Sindiremedi! Giannis Antetekounmpo’dan Türk Bayrağına Skandal Sözler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye’ye mağlup olan Yunanistan’ın yıldız isimlerinde Giannis Antetokounmpo ile milli basketbolcumuz Alperen Şengün arasında yaşanan gerilim, turnuva sonrasında da gündemden düşmüyor. İki oyuncunun ödül töreninde "Turnuvanın En İyi 5’i" seçilmesine rağmen tokalaşmaması, tartışmaları alevlendirdi.

Yunanistan Yenilgiyi Sindiremedi! Giannis Antetekounmpo’dan Türk Bayrağına Skandal Sözler - Resim : 1
Giannis Antetokounmpo

GİANNİS’TEN CANLI YAYINDA SERT TEPKİ

Antetokounmpo, karşılaşma sonrasında sosyal medyada açtığı Instagram canlı yayınında, kendisine Türk bayrağı gönderen bazı izleyicilere sert sözlerle karşılık verdi. NBA’in yıldız ismi, tepkilere “Lanet olası Türk bayrağını alıp gidin buradan” sözleriyle yanıt vererek büyük tepki topladı.

Finalde Almanya zafere ulaşarak EuroBasket 2025’in şampiyonu olurken, Türkiye turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman ise organizasyonun “En İyi Koçu” unvanına layık görüldü. Türkiye’nin turnuvada art arda yaptığı başarılar, yaşanan krizlerin gölgesinde kaldı.

DENNİS SCHRÖDER’DEN ATAMAN’A AĞIR SÖZLER

Turnuvanın hemen ardından Twitch üzerinden canlı yayına katılan Almanya’nın yıldızı Dennis Schröder, Ergin Ataman’a yönelik ağır ifadelerde bulundu. Yayında Schröder’in, “Ataman, defol git buradan! En İyi Koç? K*çım!” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yunanistan Yenilgiyi Sindiremedi! Giannis Antetekounmpo’dan Türk Bayrağına Skandal Sözler - Resim : 2
Alperen Şengün

NE OLMUŞTU?

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Giannis Antetokounmpo’nun oyun stiline dair yaptığı açıklamada, "dünyanın en iyi basketbolcularından biri" olduğunu vurgulamış, ancak "pas konusunda o kadar da iyi olmadığını" söyleyerek stratejilerini buna göre kurduklarını belirtmişti. Bu değerlendirmeye Yunanistan Milli Takımı'nın başantrenörü Vasilis Spanulis sert tepki gösterdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giannis Antetokounmpo ise bu sözler üzerine, pas yeteneğini sorgulayanların "YouTube'dan videolarımı izlesin" diyerek cevap verdi.

Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’Güncel
Yunanistan Koçu Spanoulis Yenilgiyi Hazmedemedi! Alperen’i Hedef AldıYunanistan Koçu Spanoulis Yenilgiyi Hazmedemedi! Alperen’i Hedef AldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Son Güncelleme:
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Müjdesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: Futbolcular Bu Haber Sonrası Frankfurt Maçını Almadan Gelmeyecek
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Müjdesi
Çalışanların Çoğu Bu Haklarının Olduğunu Bilmiyor! Günde 2 Saat Kullanabilirsiniz: İş Arama İznini Kimler Kullanabilir?
Günde 2 Saat Kullanabilirsiniz, Uzman İsim Açıkladı
Göztepe Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Başladı
Göztepe Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Başladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı? Altında Yeni Rekor
Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması Başladı Sevilen İçeceklerde Büyük Tehlike! Ani Ölüm Riski Var! Yasaklama Tartışması Başladı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler