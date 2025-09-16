Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Müjdesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: Futbolcular Bu Haber Sonrası Frankfurt Maçını Almadan Gelmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi için düğmeye bastı. Cimbom, Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın kazanması durumundan UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euronun yarısı olan 1 milyon 50 bin euro futbolculara dağıtılacak. Beraberlik durumunda ise 700 bin euronun yarısı olan 350 bin euro futbolculara prim olarak verilecek.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalma hedefi olan Galatasaray’dan radikal bir karar alındı. Futbolcuların hepsine prim sözü verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Eintracht Frankfurt karşılaşmasından alınacak sonuçlara göre UEFA'dan gelecek ödülün bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı.

GALİBİYETTE 1 MİLYON 50 BİN EURO VERİLECEK

18 Eylül Perşembe günü oynanacak maçta Galatasaray'ın kazanması halinde kasaya 2.1 milyon euro girecek. Bu tutarın yarısı olan 1 milyon 50 bin euronun futbolculara dağıtılacağı belirtildi.

Olası beraberlikte ise UEFA'dan gelecek 700 bin euronun yarısı olan 350 bin euro yine oyunculara prim olarak ödenecek.

