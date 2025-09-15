Real Madrid'in Sabrı Taştı! FIFA'ya Gidiyorlar
Real Madrid'in hakem kararları nedeniyle başı bir hayli belaya girerken, dev kulübün FIFA'ya şikayette bulunacağı iddia edildi.
LaLiga devi Real Madrid, hakemlerin kendilerine kasıtlı olarak zarar verdiği iddiasıyla FIFA’ya başvurmaya hazrlanıyor.
Sezona 4’te 4 galibiyet serisiyle başlayan Real Madrid, Real Sociedad’ı 2-1 mağlup etti. Madrid ekininde Dean Huijsen, karşılaşmanın ilk yarısında VAR incelemesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakemlerin kararlarını resmi televizyon kanalından yayınlayan Real Madrid’in hakemleri FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı iddia edildi. Madrid ekibinin yöneticilerinin kapsamlı bir dosya hazırladığı belirtildi.
