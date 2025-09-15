Galatasaray Frankfurt Maçının Hazırlıklarına Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki sezonun ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular pas ve topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın 11.00'deki idmanla sürdürecek.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Kaynak: AA