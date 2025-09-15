Bu Başka Bir Seviye! Victor Osimhen’in Yaptığını Duyan Galatasaray Taraftarı Heykelini Diktirecek

Perşembe günü Frankfurt ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak olan Galatasaray’a Victor Osimhen’den iyi haber geldi. MR sonuçları olumlu çıkan Nijeryalı yıldızın son hareketi büyük alkış topladı. O sözleri sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar heykelini diktirecek. İşte Victor Osimhen haberinin detayları…

Şampiyonlar Ligi’nde Perşembe günü Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’e çevrilmişti. Nijeryalı golcüden beklenen haber geldi.

FRANKFURT MAÇINDA SAHADA OLACAK

Milli takımda sakatlanan ardından apar topar İstanbul’a getirilen Victor Osimhen için seferberlik ilan edildi. İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen yıldız futbolcunun Frankfurt deplasmanında oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

BU SÖZLERİ SONRASI GALATASARAY TARAFTARI HEYKELİNİ DİKTİRECEK

Dünyaca ünlü golcü, Şampiyonlar Ligi'nde sahada olmak istediğini belirtti. Hatta Osimhen'in, gerekirse iğneyle oynayabileceğini söylediği iddia edildi.

