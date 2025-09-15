Galatasaray'ın Nasıl Göndereceğini Şaşırdığı Cuesta İlk Maçında Gol Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak bekleneni vermemesi nedeniyle apar topar kiraladığı Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile çıktığı ilk maçta golünü attı.

8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a katılan Carlos Cuesta, yeni sezonda Vasco da Gama’ya kiralandı.

Sarı-kırmızıların takımdan nasıl göndereceğini şaşırdığı Kolombiyalı savunmacı Cuesta, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol attı.

Brezilya Serie A'nın 22. hafta maçında Ceara'yı konuk eden Vasco da Gama 80. dakikada Carlos Cuesta'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

Ancak, Pedro Henrique 90+5’te attığı golle skoru yeniden 2-2’ye getirdi.

