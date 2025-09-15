Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ikincisi A Milli Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a döndü. Şampiyonluğu saniyelerle kaybeden milliler havalimanında coşkuyla karşılandı. Başantrenör Ergin Ataman “Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum” diye konuştu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Madrid’de oynanan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya’ya karşı son saniyelerde kaybederek Avrupa ikincisi olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye’ye döndü.

Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’ - Resim : 1

Milliler İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılanırken, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’ - Resim : 2

“Bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler” diyen Ataman gurur duyduklarını ama üzgün olduklarını söyledi.

Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’ - Resim : 3

Ataman “Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim” dedi.

Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’ - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, “Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor” dedi.

Şampiyonluk Son Saniyelerde Kaçtı! 12 Dev Adam Avrupa İkincisiŞampiyonluk Son Saniyelerde Kaçtı! 12 Dev Adam Avrupa İkincisiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Basketbol Takımı Ergin Ataman Letonya
Son Güncelleme:
Antalya’da Polis Memuru Otoparkta İntihar Etti Polis Memuru Otoparkta İntihar Etti
Bahçeli’nin Danışmanından ‘Yeni Paralel’ İddiası! ‘Oyunlar Kuruluyor’ Dedi, Tek Bir Tarihi Hatırlattı Bahçeli’nin Danışmanından ‘Yeni Paralel’ İddiası! ‘Oyunlar Kuruluyor’ Dedi
Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Yıldız Oyuncu İçin Hazin Son Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz
Abdülkerim ve Yunus’un Ardından Harekete Geçti: Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu Hamlesi! O Sözlerin Ardından… Barış Alper'den Flaş Kerem Hamlesi!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda