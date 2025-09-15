Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Madrid’de oynanan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya’ya karşı son saniyelerde kaybederek Avrupa ikincisi olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye’ye döndü.

Milliler İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılanırken, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

“Bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler” diyen Ataman gurur duyduklarını ama üzgün olduklarını söyledi.

Ataman “Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, “Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor” dedi.

Kaynak: AA