Şarkıcı Pınar Aydınlar Hakkında Hapis Talebi

Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında, 12 Aralık 2024’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Tunceli Kültür Buluşmaları” etkinliğinde yaptığı konuşma ve açtığı poster nedeniyle açılan davada yargı süreci devam ediyor. Aydınlar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanık olarak yargılanan Aydınlar ve avukatı katıldı.

SAVCIDAN HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Aydınlar’ın sosyal medya paylaşımlarının, terör örgütünün görüşlerini yayma ve meşrulaştırma amacı taşıdığını öne sürdü. Savcı, Pınar Aydınlar’ın bu paylaşımlarıyla örgütün yöntemlerini övdüğünü ve propaganda suçu işlediğini savunarak, “basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINDA BERAAT TALEBİ

Mütalaada, Aydınlar’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasına ilişkin yeterli delilin bulunamadığı ifade edildi. Savcı, yapılan dijital aramalarda bulunan bir Excel dosyasında Aydınlar’ın isminin “eş başkan” olarak geçtiğini ancak sanatçının, listeye nasıl ve kim tarafından eklendiğine dair bilgisinin olmadığını beyan ettiğini belirtti. Bu nedenle sanığın, örgüt üyeliği suçundan beraatine karar verilmesi istendi.

SAVUNMA İÇİN EK SÜRE TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan Pınar Aydınlar ve avukatı, savcılık mütalaasını kabul etmediklerini ifade ederek, savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunma hazırlamaları için ek süre tanıdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

