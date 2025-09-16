Fuar Alanındaki Dans Görüntüleri Gündem Oldu! Isparta Valiliği Soruşturma Başlattı

Isparta Valiliği, Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı'nda yapılan ve sosyal medyada gündem olan dans gösterisi ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Fuar Alanındaki Dans Görüntüleri Gündem Oldu! Isparta Valiliği Soruşturma Başlattı
Isparta Valiliği, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı’nda sergilenen bir dans gösterisinin sosyal medyada gündem olmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

13-14 Eylül tarihlerinde Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen fuarda, bir kadının minibüs üzerinde gerçekleştirdiği dans performansı fuar katılımcıları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Gelen tepkilerin ardından Isparta Valiliği resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: DHA

