Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u En Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Kritik maç sonrası tartışmalar devam ederken sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinden gelen görüntüler Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat’ı çıldırttı.

ÜMİT ÖZAT GELEN GÖRÜNTÜ SONRASI SİNİRDEN ÇILDIRDI: ‘KİMSİN SEN!’

SkySpor ekranlarında maçı değerlendiren sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, özellikle yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'a tepki gösterdi.

İrfan Can’ın bacak bacak üstüne atmasını sert bir dille eleştiren Özat, "Bunu kabul etmiyorum. Çağlar senden daha fazla milli, daha fazla Avrupa'da oynadı. Levent Mercan'ın oturuşuna bak, adam gibi oturuyor. Böyle bir oturmayı kabul etmiyorum kardeşim. Sen Fenerbahçe'de oynamasan bilet kuyruğuna girersin Kadıköy'de maç izlemek için. Böyle ukalalık olmaz! Hiç kimse kusura bakmasın" diyerek tepi gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin Yedek Kulübesinde Çekilen O Görüntü

"BÖYLE BİR OTURMA ŞEKLİ OLABİLİR Mİ?"

Sözlerine devam eden Özat, "Bu nedir ya? Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Kimsin sen? Zannedersin ki Ederson oynuyor, Alisson yedek. Alisson yapmaz bunu. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer. Unutmayın bunu, sadece sahada oynanan oyundan geçmez. Orada başıboşluk var" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi