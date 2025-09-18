Kanserle Mücadele Ediyordu... Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti

Ünlü İsveçli death metal grubu 'At the Gates’in solisti Tomas Lindberg, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 52 yaşında hayatını kaybeden Lindberg’in ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı

Kanserle Mücadele Ediyordu... Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
İsveç’in dünyaca ünlü death metal grubu 'At the Gates’in solisti Tomas Lindberg, kansere karşı verdiği uzun mücadeleyi kaybetti. 52 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü, hayranlarını ve müzik dünyasını yasa boğdu.

Grup, 16 Eylül Salı günü yaptığı sosyal medya paylaşımıyla acı haberi duyurdu. Açıklamada, "Tomas, bu sabah kanser tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Doktorlar onu kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar, ancak hayatı kurtarılamadı. Cömertliği ve yaratıcı ruhuyla her zaman hatırlanacak. Sonsuza dek kalbimizde kalacak." ifadeleri yer aldı.

At the Gates’in solisti Tomas Lindberg, 52 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçının vefatının ardından sosyal medya, hayranlarının üzüntü ve övgü dolu mesajlarıyla dolup taştı. Lindberg’in müzik kariyeri boyunca yalnızca sahne performanslarıyla değil, besteleri ve söz yazarlığıyla da derin izler bıraktığı vurgulandı.

