Tsar B’den Epik Bir Feryat: 'Amor' Kalp Kırıklığını Evrensel Bir Çığlığa Dönüştürüyor

Tsar B, yani Justine Bourgeus, yeni single’ı “Amor” ile müzik dünyasında derin bir iz bırakmaya hazırlanıyor. 15 Eylül 2025’te yayımlanan parça, barok müziğin ustası Claudio Monteverdi’nin “Lamento della Ninfa” adlı eserinden ilham alıyor. Tsar B, orijinal eserin vokal çizgisini korurken, sözleri kendi kaleminden dökülen özgün bir anlatımla yeniden şekillendiriyor. Şarkı, bir nymph karakteri üzerinden, yalnızca kişisel bir kalp kırıklığını değil, savaşlar ve insanlık trajedileriyle parçalanan evrene karşı bir sevgi çığlığını ifade ediyor. Tsar B’nin bu eseri, bireysel acıyı evrensel bir haykırışa dönüştürerek dinleyiciyi sarsıyor.

MİTOLOJİK VE ABSÜRT BİR GÖRSEL ŞÖLEN

“Amor”un müzik videosu, Tsar B’nin eşi ve yönetmen Lennert Madou’nun imzasını taşıyor. Video, 12 metrelik devasa bir animatronik kuşun üzerinde uçan, ancak yere inemeyen bir anti-kahramanı merkezine alıyor. Tsar B, bu nymph karakteriyle, dünyanın kaosunu ve umutsuzluğunu yükseklerden izleyen, ancak ona müdahale edemeyen bir figürü canlandırıyor. “Uçuyor ama inemiyor,” diyerek tanımladığı bu karakter, mitolojik bir tragedyayı absürt bir estetikle buluşturuyor. Tsar B, video için şunları söylüyor: “Lennert ile çalışmak her zaman keyifli. Fikirlerimi derinlemesine anlıyor. Kuklacıların yarattığı bu dev kuşun üzerinde, dünyanın acısını izliyorum, ama felç olmuş bir nymph gibi ona ulaşamıyorum. Heroik bir çağrışım var, ama bu bir anti-kahraman hikâyesi.”

TSAR B’NİN MÜZİKAL EVRENİ

Belçikalı besteci ve multi-enstrümantalist Justine Bourgeus, yani Tsar B, pop, barok ve kulüp ritimlerini harmanlayarak kendine özgü bir müzikal dil yaratıyor. Kariyeri boyunca müzik, film, dans ve moda gibi disiplinleri bir araya getiren sanatçı, her çalışmasında şaşkınlık, özveri ve merak dolu bir enerji sunuyor. “Amor”, Tsar B’nin bu vizyoner yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor. Şarkı, klasik müziğin zarif dokusunu modern ritimlerle birleştirirken, görsel anlatımıyla da dinleyiciyi büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Tsar B, “Amor” ile sadece müzikal değil, aynı zamanda duygusal ve görsel bir deneyim sunuyor. Şarkının hem işitsel hem de görsel dünyası, dinleyicileri insanlık trajedileri karşısında hissettikleri çaresizliği sorgulamaya ve sevginin dönüştürücü gücüne inanmaya davet ediyor. Bu eser, Tsar B’nin çağdaş müzik sahnesindeki özgün yerini bir kez daha sağlamlaştırıyor.

