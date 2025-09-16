4 Bin Yıllık Sır: Hitit Krallığının Geleceği Kuş Falıyla Belirlenmiş

Sivas’ın Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde süren kazılarda 53 çivi yazılı tablet bulundu. Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiğdem Maner, tabletlerde Hitit krallığının devamının kuş falıyla belirlendiğine dair bilgiler yer aldığını açıkladı. Bulgular, taht varislerinin kehanet yoluyla sorgulandığını ortaya koyması açısından dikkat çekici.

Sivas’ta 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde yürütülen kazı çalışmaları dikkat çekici bulgulara sahne oldu. Kazılarda bu yıl bulunan 53 çivi yazılı tablet, Hititlerin krallığın devamını kuş falıyla belirlediğini ortaya çıkardı.

4 Bin Yıllık Sır: Hitit Krallığının Geleceği Kuş Falıyla Belirlenmiş - Resim : 1
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner

2005 yılında Sivas Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar, kazı başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller-Karpe’nin vefatının ardından bir süre durmuş, 2021 yılından itibaren ise Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner’in başkanlığında yeniden başlamıştı. Müller-Karpe döneminde önemli buluntulara ulaşılan kazılar, Maner yönetiminde de yeni keşiflerle devam ediyor.

4 Bin Yıllık Sır: Hitit Krallığının Geleceği Kuş Falıyla Belirlenmiş - Resim : 2
Geçtiğimiz aylarda yapılan kazılarda bulunan "kuş kehanet metni"

YENİ KEŞİFLER

Doç. Dr. Maner, geçtiğimiz yıl elde edilen verilerle Kayalıpınar’ın, Hititlerin tanrıçası Şausga’ya ait kayıp tapınak olabileceğini gündeme getirmişti. Bu yılki kazılarda ise özellikle kehanet ve fal konulu tabletler dikkat çekti.

4 Bin Yıllık Sır: Hitit Krallığının Geleceği Kuş Falıyla Belirlenmiş - Resim : 3
Doç. Dr. Çiğdem Maner, tabletlerde Hitit krallığının devamının kuş falıyla belirlendiğine dair bilgiler yer aldığını açıkladı

KUŞ FALINA AİT BULGULAR

Maner, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Burada Paleolitik çağdan Selçukluya kadar kesintisiz bir yerleşim olduğunu görüyoruz. Bizim kazdığımız kalıntıların arasında ise Hitit-Bizans-Roma ve eski Asur ticaret dönemine ait kalıntılar var. Bu sene çok verimli geçti. Bu sene yaptığımız açmada 53 adet çivi yazılı tablet bulundu. Bunların birçoğu da kehanet ve falla ilgili, çoğu da kuş falı. Çünkü Hititler genelde iyi ve kötüyü kehanet ve fallardan anlamaya çalışıyorlardı. Bu fallarda enteresan sorular sorulmuş. Veliaht, küçük veliaht ve kız çocuğu-prenses sorgulanmış. Dolayısıyla Hitit krallığının devamı sorgulanmış."

4 Bin Yıllık Sır: Hitit Krallığının Geleceği Kuş Falıyla Belirlenmiş - Resim : 4
Hititler krallıklarının devamını fallarla belirliyordu

Kazılarda ayrıca çeşitli mühürler, baskılar ve kral isimlerinin geçtiği kayıtların da bulunduğunu belirten Maner, en dikkat çekici buluntulardan birinin “ordu kâtibine” ait mühür olduğunu ifade etti.

