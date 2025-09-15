Heyecanlandıran Keşif... Tam 4 Bin 500 Yıllık İdoller Bulundu: Tunç Çağı'na Işık Tutuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden biri olan Tavşanlı Höyük’te 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen önemli buluntulara ulaşıldığını açıkladı.

Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılan 7 idol, dönemin dini ritüellerine dair ipuçları veriyor

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl Tavşanlı Höyük’te yürütülen kazılarda çok değerli keşiflerin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

TUNÇ ÇAĞI'NA IŞIK TUTUYOR

Ersoy, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı'nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kazıların yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çalışmalarda görev alan bilim insanlarına teşekkür eden Bakan Ersoy, kazıların aralık ayı ortasına kadar devam edeceğini, Tunç Çağı’na dair çok daha fazla bilginin elde edilmesinin beklendiğini aktardı.

Kaynak: AA