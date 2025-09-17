Damiano David’den Çarpıcı İş Birliği: Tyla ve Nile Rodgers’la 'Talk To Me' Yayında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Damiano David, merakla beklenen ilk solo albümünün yeni versiyonu Funny Little Fears Dreams’i Sony Music Italy / Arista etiketiyle yayınladı. Dijital platformlarda ve çeşitli fiziksel formatlarda müzikseverlerle buluşan albüm, David’in sanatsal yolculuğunda yeni bir dönüm noktası. Sosyal medyada albümü duyuran sanatçı, “Korkularımı hayallere dönüştürdüm. Bu, size ve turneme katılacak herkese hediyem,” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Albümün açılış parçası “Talk To Me”, Grammy ödüllü Güney Afrikalı yıldız Tyla ve efsanevi gitarist Nile Rodgers ile yapılan çarpıcı bir iş birliği. Tyla, şarkının nostaljik havasına hayran kaldığını belirtirken, “Kendimi bu şarkının içinde duydum ve çok heyecanlandım,” dedi. Nile Rodgers ise, “Gitarımın şarkıda üçüncü bir ses olmasını istedim. ‘Talk To Me’ üzerinde çalışmak çok eğlenceliydi,” diyerek parçanın yaratım sürecindeki tutkusunu paylaştı. Şarkı, retro ve modern öğeleri harmanlayarak dinleyiciyi anında etkisi altına alıyor.

Funny Little Fears Dreams, sadece “Talk To Me” ile sınırlı değil. Albümde, The Strokes gitaristi Albert Hammond Jr. ile kaydedilen enerjik “Cinnamon”, duygusal derinliğiyle öne çıkan balad “Naked”, karanlık pop esintili “Mysterious Girl” ve umut dolu bir patlama sunan “Over” gibi parçalar yer alıyor. Her bir şarkı, David’in çok yönlü müzikalitesini ve duygusal zenginliğini gözler önüne seriyor.

Damiano, albümün tanıtımı için Varşova’daki turne açılış konserinde yeni şarkılardan bazılarını ilk kez seslendirdi. Konserin 20 dakikalık bölümünü TikTok üzerinden canlı yayınlayarak hayranlarına albümden parçaları resmi çıkışından saatler önce dinleme fırsatı sundu. Bu hamle, sanatçının dijital çağdaki hayran etkileşimine verdiği önemi gösteriyor.

İlk albümü Funny Little Fears ile dünya genelinde 800 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşan Damiano David, yeni versiyonla sınırları zorlamaya devam ediyor. Cesur iş birlikleri ve yenilikçi sound’larıyla çağdaş müzik sahnesinin en dinamik isimlerinden biri olduğunu kanıtlayan sanatçı, Funny Little Fears Dreams ile global çapta yankı uyandırmaya hazır.

