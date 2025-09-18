Tüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal

Dünyaca ünlü müzisyen Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki konser etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi. İptal gerekçesi olarak ise 'dini hassasiyetler' gösterildi. Sanatçının 2022'deki konserleri de benzer gerekçelerle iptal edilmişti.

Son Güncelleme:
Tüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü müzisyen Mohsen Namjoo’nun TÜrkiye’de düzenleyeceği turne, tüm biletler satılmasına rağmen iptal edildi.

Namjoo cephesinden yapılan açıklamada, etkinliğin “Yüksek düzeyli yetkililerin emriyle ‘dini hassasiyetler’ gerekçesiyle’ iptal edildiği kaydedildi.

Tüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal - Resim : 1

Açıklamada, bilet iade sürecinin başlatıldığı bildirilirken, konsere katılım sağlamak isteyen takipçilerden özür dilendi.

'NE DİNSİZİM NE DE ALLAH'SIZ'

Mohsen Namjoo, 2022’de de Türkiye’de turne düzenlemek istemiş ancak, etkinli İslamcı grupların tepkisiyle karşılaşınca iptal edilmişti.

Konser iptallerine ilişkin bir açıklama yapan Namjoo, “Her zaman ilham kaynağım olan Kur'an-ı Kerim'le asla alay etmedim, O’nu küçük düşürmedim" dedi. “ Ben ne dinsizim, ne de Allah’sızım” ifadelerini kullanmıştı.

Manifest'e Bir Engel Daha! Talep Aile Bakanlığı'ndan GeldiManifest'e Bir Engel Daha! Talep Aile Bakanlığı'ndan GeldiGüncel

Bakanlık Talep Etmişti! 'Perperişan' Şarkısı Erişime Engellendi, Mabel Matiz'den İlk Açıklama GeldiBakanlık Talep Etmişti! 'Perperişan' Şarkısı Erişime Engellendi, Mabel Matiz'den İlk Açıklama GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konser
Son Güncelleme:
Kanserle Mücadele Ediyordu... Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Frankfurt'tan Galatasaray Maçı Öncesi Skandal karar! Kimse Bunu Beklemiyordu Kritik Maç Öncesi Skandal Karar
Tsar B’den Epik Bir Feryat: 'Amor' Kalp Kırıklığını Evrensel Bir Çığlığa Dönüştürüyor Tsar B’den Epik Bir Feryat: 'Amor' Kalp Kırıklığını Evrensel Bir Çığlığa Dönüştürüyor
Flaş Gelişme! Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Şimdiden Açıkladı: ‘Hayırlı Uğurlu Olsun..’ Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?