Tüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal

Dünyaca ünlü müzisyen Mohsen Namjoo’nun TÜrkiye’de düzenleyeceği turne, tüm biletler satılmasına rağmen iptal edildi.

Namjoo cephesinden yapılan açıklamada, etkinliğin “Yüksek düzeyli yetkililerin emriyle ‘dini hassasiyetler’ gerekçesiyle’ iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bilet iade sürecinin başlatıldığı bildirilirken, konsere katılım sağlamak isteyen takipçilerden özür dilendi.

'NE DİNSİZİM NE DE ALLAH'SIZ'

Mohsen Namjoo, 2022’de de Türkiye’de turne düzenlemek istemiş ancak, etkinli İslamcı grupların tepkisiyle karşılaşınca iptal edilmişti.

Konser iptallerine ilişkin bir açıklama yapan Namjoo, “Her zaman ilham kaynağım olan Kur'an-ı Kerim'le asla alay etmedim, O’nu küçük düşürmedim" dedi. “ Ben ne dinsizim, ne de Allah’sızım” ifadelerini kullanmıştı.

