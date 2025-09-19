'Tarihin Sıfır Noktası' Göbeklitepe'de Tarihi Değiştirecek 'İnsan Heykeli' Keşfi: Bakan Ersoy 'Çok Değerli' Diyerek Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'de duvara monte edilmiş, adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykelinin bulunduğunu belirterek, "Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır." dedi.

Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu

Bakan Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve "Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Prenses Akiko, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İNSAN HEYKELİ BULUNDU

Göbeklitepe'nin, 12 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle, yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlık tarihinin başlangıç noktalarından kabul edildiğini söyleyen Bakan Ersoy, Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarında yeni bir buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır."

Göbeklitepe'deki heyecanlandıran keşfi Bakan Ersoy duyurdu

DÖNÜM NOKTASI

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'de başlatılan kazıların arkeoloji dünyasında dönüm noktası olduğuna dikkati çekti. Geçen yıl Aslanlı Yapı'da başlattıkları restorasyonlara bu yıl C yapısında devam ettiklerini belirten Ersoy, "Göbeklitepe'de bugüne kadar açığa çıkarılan en büyük yapı olan C yapısında duvarların sağlamlaştırılmasından dikili taşların özgün konumlarına taşınmasına kadar kapsamlı çalışmalar başarıyla tamamlandı. 6 metreyi bulan, tonlarca ağırlıktaki dikili taşlar, bilim insanlarımızın titiz ve uzmanlık gerektiren çabalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte kullanılan her malzeme, aslına uygunluğu gözetilerek seçildi. Hatta keçi kılından yapılan özel derz harcı dahi bu hassasiyetin bir parçası oldu. Artık yalnızca kazı ve koruma değil ziyaretçi yönetimi konusunda da yeni bir döneme giriyoruz. 2025 yılı bitmeden açılacak yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yolları ile Göbeklitepe'ye ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. dedi.

Göbeklitepe'de duvarlar arasında insan heykeli bulundu

BERLİN'DE SERGİ AÇILACAK

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin tanıtımına büyük önem verdiklerini söyleyerek Berlin'de sergi açılacağını da duyurdu. Ersoy, "Burada sizlere ilk kez duyurmak istediğim yeni bir heyecanımız daha var. Gelecek yıl 5 Şubat-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentindeki Yakın Doğu Müzesi James-Simon Galerisi'nde 'Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası' adlı büyük bir sergiyi hayata geçireceğiz. Bu sergide Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı 96 eser, dünyanın gözleri önüne serilecek. Göbeklitepe'nin Avrupa'daki ikinci durağında da büyük ilgi ile karşılanacağına eminim." dedi.

Bakan Ersoy'a Japon Prenses Akiko eşlik etti

Prenses Akiko'ya ilgisinden dolayı teşekkür eden Ersoy, "Dostluğumuzun kültür ve tarih temelinde daha da güçleneceğine inanıyorum. Göbeklitepe, insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak, hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Bakan Ersoy ve Japon Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve ilgililer eşlik etti.

