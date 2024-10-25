Gören Hayrete Düşüyor... 12 Bin Yıllık Göbeklitepe, Dünyanın Merkezinde!

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Göbeklitepe'yi hem İtalyanlarla hem de Roma'yı ziyaret eden dünya vatandaşlarıyla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yüzyıllar boyunca dünyanın merkezi olarak kabul edilen Roma'nın simgesi olan Kolezyum'un görkemli atmosferinde, insan medeniyetinin en önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış olan Göbeklitepe'nin derin ve kadim tarihini sizlerle buluşturuyoruz." dedi.