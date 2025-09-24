Hayranları Şokta! Rock Grubu Adamlar Dağıldı mı? Açıklama Geldi, Gitaristin O Hamlesi Soru İşaretleri Yarattı

Türk rock sahnesinin sevilen grubu Adamlar, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bir süreliğine faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Önümüzdeki tüm konserler iptal edilirken, gitarist Gürhan Öğütücü'nün grup hesaplarını takipten çıkması akıllara "Adamlar dağıldı mı?" sorularını getirdi.

Hayranları Şokta! Rock Grubu Adamlar Dağıldı mı? Açıklama Geldi, Gitaristin O Hamlesi Soru İşaretleri Yarattı
Türk alternatif rock müziğinin önde gelen isimlerinden Adamlar grubu, 2014 yılında kurulan ve bugüne kadar beş stüdyo albümü yayımlayan bir ekip. "Acının ilacı", "Koca yaşlı şişko dünya", "Dal" ve "Rüyalarda buruşmuşum" gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan grup, son albümü "Kahırlı Merdiven"i geçen yıl piyasaya sürmüştü. Son yıllarda en çok dinlenen müzik gruplarından biri olan Adamlar, hayran kitlesini genişleterek konser maratonlarında adından söz ettirmişti.

'FAALİYETLERİ DURDURMA' KARARI

Ancak grup üyeleri, beklenmedik bir kararla hayranlarını üzdü. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Adamlar bir süreliğine faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, önümüzdeki dönemde planlanan tüm konserler iptal edildi. Grubun son sahne aldığı etkinlik, 20 Eylül'de Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) düzenlenen "Arabasız Gün" konseriydi; bu performans, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleşmişti.

Duyuruda grubun resmi Instagram hesabından paylaşılan metin şöyle: “Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz.

GİTARİST SORU İŞARETİ YARATTI

Kararın arkasındaki nedenler henüz netlik kazanmadı. Ancak dikkat çeken bir detay, grubun gitaristi Gürhan Öğütücü'nün resmi Instagram hesaplarından kaldırılması ve kendisinin de grup hesaplarını takipten çıkması. Bu gelişme, ekip içinde bir anlaşmazlık veya ayrılık olabileceğini düşündürüyor. Grup üyelerinden henüz bir açıklama gelmedi.

