Ölüm Turnesi! Ünlü Şarkıcılar Meksika'da Ölü Bulundu

Meksika’da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu. Cesetleri başkent Meksiko’ya 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan’da bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, uluslararası mafya ve uyuşturucu kaçakçılarının ölümden sorumlu olduğunu açıkladı.

Ölüm Turnesi! Ünlü Şarkıcılar Meksika'da Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika’da turnede olan Kolombiyalı şarkıcılar Bayron Sanchez (“DJ King”) ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu. 16 Eylül’den bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ile 35 yaşındaki Herrera’nın cesetleri, başkent Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

Meksiko Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Basın organları, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçıların ölümünden uluslararası mafya ve uyuşturucu kaçakçılarının sorumlu olduğunu belirtti.

Sanchez ve Herrera’nın en son 16 Eylül’de Meksiko’daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi. Sanchez, son konserinde sosyal medyadan Meksika’daki dinleyicilerine teşekkür etmişti. Kolombiya’da yıldızı parlayan ikili için aileleri ve Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere yardım çağrısında bulunmuş, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için talimat vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Kolombiya Meksika
Martin Scorsese Geri Dönüyor! Bu Kez Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı Buluşturdu Martin Scorsese'den İddialı Geri Dönüş
Ünlü Sanatçı Mabel Matiz'e 'Müstehcenlik' Soruşturması Ünlü Sanatçı Mabel Matiz'e Soruşturma
Tüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal Dünyaca Ünlü Sanatçının Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal
'Tarihin Sıfır Noktası' Göbeklitepe'de Tarihi Değiştirecek 'İnsan Heykeli' Keşfi: Bakan Ersoy 'Çok Değerli' Diyerek Duyurdu 'Tarihin Sıfır Noktası' Göbeklitepe'de Tarihi Değiştirecek Keşif
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı