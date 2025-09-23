Ölüm Turnesi! Ünlü Şarkıcılar Meksika'da Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika’da turnede olan Kolombiyalı şarkıcılar Bayron Sanchez (“DJ King”) ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu. 16 Eylül’den bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ile 35 yaşındaki Herrera’nın cesetleri, başkent Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

Meksiko Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Basın organları, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçıların ölümünden uluslararası mafya ve uyuşturucu kaçakçılarının sorumlu olduğunu belirtti.

Sanchez ve Herrera’nın en son 16 Eylül’de Meksiko’daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi. Sanchez, son konserinde sosyal medyadan Meksika’daki dinleyicilerine teşekkür etmişti. Kolombiya’da yıldızı parlayan ikili için aileleri ve Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere yardım çağrısında bulunmuş, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için talimat vermişti.

Kaynak: AA