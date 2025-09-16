'Dini Değerlere Hakaret' İddiası: Rock Grubu Tutuklandı

Şarkı sözleri ve tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen bir rock grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubu üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda şüpheliler, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgilerinin olmadığını, yalnızca müzisyenlik yaptıklarını iddia etti.

'Dini Değerlere Hakaret' İddiası: Rock Grubu Tutuklandı - Resim : 1

TUTUKLANDILAR

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

Ajans, grubun ismini açıkça vermedi.

Kaynak: AA-İHA

