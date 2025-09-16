Yangın Var, Umursayan Yok: İşçiler Alevleri İzleyip Sigara İçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başakşehir İkitelli'de yer alan Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir çinko kaplama atölyesinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 11.00 civarında başladı ve kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

İŞÇİLER SİGARA İÇEREK İZLEDİ

Yangın sırasında dikkat çeken bir başka durum ise, bazı işçilerin binadan tahliye edilmek yerine dışarı çıkmayıp sigara içerek cep telefonlarıyla yangını ve itfaiyenin çalışmalarını kaydetmeleri oldu.

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA