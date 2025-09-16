Yangın Var, Umursayan Yok: İşçiler Alevleri İzleyip Sigara İçti

Başakşehir İkitelli'deki bir çinko kaplama atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binayı yoğun duman kaplarken, bazı işçilerin tahliye olmak yerine sigara içerek yangını izlemesi dikkat çekti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başakşehir İkitelli'de yer alan Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir çinko kaplama atölyesinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 11.00 civarında başladı ve kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Yangın Var, Umursayan Yok: İşçiler Alevleri İzleyip Sigara İçti - Resim : 1

İŞÇİLER SİGARA İÇEREK İZLEDİ

Yangın sırasında dikkat çeken bir başka durum ise, bazı işçilerin binadan tahliye edilmek yerine dışarı çıkmayıp sigara içerek cep telefonlarıyla yangını ve itfaiyenin çalışmalarını kaydetmeleri oldu.

Yangın Var, Umursayan Yok: İşçiler Alevleri İzleyip Sigara İçti - Resim : 2

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Yangın
Son Güncelleme:
Fuar Alanındaki Dans Görüntüleri Gündem Oldu! Isparta Valiliği Soruşturma Başlattı Fuar Alanındaki Dans Görüntüleri Gündem Oldu! Isparta Valiliği Soruşturma Başlattı
Sadri Alışık Ödülleri 26. Kez Sahiplerini Buldu! Yapay Zekayla Hazırlanan Video Duygulandırdı Sadri Alışık Ödülleri’nde Ağlatan Sürpriz
Trabzonspor-Fenerbahçe Gerilimi Alev Aldı! Sadri Şener 'Den 'Şike' Tartışmasıyla İlgili Çarpıcı İtiraf: Yıldırım Demirören’e Gidip… 'Şike' Tartışmasıyla İlgili Çarpıcı İtiraf
Sürücüler Bu Rakamları Görünce İsyan Edecek: Togg T10F Almanya'da Türkiye'den Daha Ucuza Satılacak! T10F Almanya'da Türkiye'den Daha Ucuza Satılacak
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak