Zeytinli Rock Festivali Yine İptal Edildi!

Türkiye’nin en köklü müzik etkinliklerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali, bu yıl bir kez daha iptal edildi. 21-24 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Milyon Beach Kilyos’ta düzenlenmesi planlanan festival, Sarıyer Kaymakamlığı’nın “orman yangınları genelgesi”ni gerekçe göstererek aldığı iptal kararıyla engellenmişti.

Festivalin organizatörü Milyon Yapım, bu karara itiraz ederek Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuş ve mahkeme, 21 Ağustos 2025’te yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu karar, festivalin bir günlük gecikmeyle 22-24 Ağustos’ta yapılabileceği umudunu doğurmuştu.

Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıdı. Açıklanan kararla, yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Böylece Zeytinli Rock Festivali resmi olarak iptal edilmiş oldu.

FESTİVAL EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Festival ekibinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme'sinden aldığımız yürütmeyi durdurma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00'te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir.

Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali'ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır. Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."