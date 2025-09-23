Uzak Şehir’den Rekor! Boran Albora’nın Gölgesi Aşkın Üzerine Düştü, İzleyici Ekrana Kilitlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, aşk, kıskançlık, nefret ve şaşkınlığın harmanlandığı yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. AyNa Yapım imzalı dizi, çarpıcı sahneleriyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından söz ettirdi. Bölümde, Sadakat’in elindeki belgeleri Ecmel’e vermek üzere olan Mine’yi gözünü kırpmadan vurması izleyicileri şoke etti.

Alya-Cihan aşkının üzerine bu kez sadece Sadakat’in değil, Boran Albora’nın da gölgesi düştü. Cihan, mezarda yatan kişinin Boran olmadığını öğrenip İstanbul’un yolunu tutarken, korktuğu gerçekle yüzleşti: Boran Albora komada olsa da hayatta!

Bu gerçek, Cihan’ın dünyasını altüst ederken, Boran’ın yaşadığından habersiz olan Alya’nın kolyesine Cihan’ın fotoğrafını koyduğu anlar, ekranda duygu fırtınası estirdi.

Uzak Şehir, tüm dengelerin değiştiği bu bölümüyle sosyal medyada “Uzak Şehir”, “Sadakat” ve “Alya” başlıklarıyla gündem oldu. Tüm izleyici kategorilerinde açık ara lider olan dizi, ekran başındaki her iki kişiden birini kendine çekmeyi başardı.

Yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir, izleyicileri soluksuz bir hikayeye davet etmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA