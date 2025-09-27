Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanat camiasını yasa boğan bir olay yaşandı. Asıl adı Gül Tut olan ve sahnelerde “Güllü” adıyla tanınan 51 yaşındaki sanatçı, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, gece saat 01.28 sıralarında meydana geldi.

Ünlü sanatçı Güllü 51 yaşında hayatını kaybetti

DEHŞET KAMERADA

Sanatçının ölmeden önceki son anlarına ilişkin ev içi kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü’nün odadan çıkarak kapalı terasa geçtiği, bir süre sonra ise düşme seslerinin duyulduğu görülüyor. Kameraya yansıyan kayıtlarda, sanatçının kızı ile kızının arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği anlar da yer aldı.

VEFATINI OĞLU DUYURDU

Güllü'nün ölümünü oğlu Tuğberk Yavuz duyurmuş ve intihar iddialarını yalanlamıştı. Annesinin 'elim bir kaza sonucu' öldüğünü belirtmişti. Sanatçının ölmeden bir gün önce evine kapı taktırdığı ve kendini daha güvende hissettiğini söylediği görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Güllü'nün ölümü sevenlerini yasa boğdu

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi bugün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA