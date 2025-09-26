Güllü'nün Vefatı Sonrası Yeşim Salkım İsyan Etti! 'Ölünce Dövünüyorsunuz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin usta ismi Güllü, gece 03.00 saatlerinde Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının şüpheli ölümü sonrası açıklama yapan oğlu Tuğberk Yağız, bir video yayınlayarak olayın "elim bir kaza" olduğunu söyledi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada da, şarkıcının kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

52 yaşındaki ünlü şarkıcının zamansız vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da Güllü'nün anısına bir paylaşım yaptı. Merhum şarkıcıyla çocukluktan beri tanıştıklarını anlatan Salkım, Güllü'nün çok iyi yürekli biri olduğunu ve kıymetinin bilinmediğini söyledi.

Yeşim Salkım

'TERTEMİZ KALBİ VARDI'

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben onu tanıdığımda yanında annesi vardı, babamı dinlemeye gelmişlerdi. Küçük bir kız çocuğuyduk ikimiz, ben ondan 3 yaş büyüktüm. Yıllar sonra o da şarkı söylemeye başladı ve biz yine karşılaştık, hatta hayatını işledik benim televizyon programımda" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün son şarkısını da sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Salkım, "Tertemiz kalbi vardı, arabeskin kraliçesiydi, daha cumartesi konuştuk 'Yeni şarkım çıktı' dedi rica etti, hemen paylaştım ah be gülüm hiç bir anlam veremiyorum. Çok üzgünüm güzel gözlüm, huzurla uyu melek kalplim, yaşarken kıymet bilmek gerek değil mi? Kimsenin kıymetini bilmiyorsunuz sonra da ölünce dövünüyorsunuz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi