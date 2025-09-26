Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ı Yıkan Ölüm! Acı Haberi Menajerlik Şirketi Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde Siyah Kalp dizisinde canlandırdığı "Nuh" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Aras Aydın, babasını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Erol Aydın, yaşam mücadelesini kaybetti.

BABA ACISIYLA SARSILDI

Aras Aydın

Sefirin Kızı, Şeref Sözü, İkimizin Sırrı, Aldatmak ve Siyah Kalp gibi pek çok yapımda rol alan başarılı oyuncu, aldığı acı haberle yıkıldı. Aras Aydın, kısa süre önce babası için O Rh pozitif kan arandığını sosyal medyadan duyurmuştu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Aras Aydın ve babası Erol Aydın

Ünlü oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Başta Aras Aydın ve eşi Melis Birkan olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi