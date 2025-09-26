İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Derya Tuna'nın En Acı Günü

İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve İdo Tatlıses'in annesi ünlü isim Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefatıyla yıkıldı.

İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı ve İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Ünlü isim, kardeşinin ölümünü sosyal medya hesabından duyurarak, cenaze törenine dair bilgileri de paylaştı. Tuna, acı haberi, "Canım kardeşim Perihan Tuna Oba’yı kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir." diyerek açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Derya Tuna'nın En Acı Günü - Resim : 1
Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses

DERYA TUNA KİMDİR?

Deya Tuna, 17 Temmuz 1965 yılında doğdu. İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce Yenikapı’daki gazinolarda sahneye çıkan bir şarkıcıydı.

1983’te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Bu ilişkisinden ‘İdo’ isimli bir oğlu oldu.

İkili birlikte yaşamaya başladıktan sonra Derya Tuna’nın sahne hayatı da sona ermiştir.
Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985’de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol almıştır.

İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Derya Tuna'nın En Acı Günü - Resim : 2
Derya Tuna

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18’inci yılında yollarını 2001 de ayırdı.
İbrahim Tatlıses‘e karşı sahneye çıkmaya karar verdiği o yıllarda, transparan giyindiği için 14 Ekim 2002’de Hüseyin Bozan tarafından bacağından vurulmuştur.

13 Ağusyos 2018 tarihi itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan “4 Kadın Zamanı” isimli programda Eylül Öztürk, Hande Ataizi ve Seray Sever ile birlikte sunuculuk yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

