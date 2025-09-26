Ünlü Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze programı belli oldu.

Arabesk'in usta ismi Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz’un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü.

Güllü'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Dün gece saatlerinde terastan düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün intihar ettiğine yönelik iddiaları oğlu yalanlamıştı. Sanatçının ölümü sonrası açıklama yapan oğlu Tuğberk Yavuz, bir video yayınlayarak olayın "elim bir kaza" olduğunu söyledi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şarkıcının kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA