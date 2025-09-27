Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin efsanevi seslerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen Gül Tut, Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, 26 Eylül 2025 gecesi saat 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun” diyerek acı haberi duyurdu.

Güllü'nün evi

OLAY ANI VE İLK BULGULAR

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği’nin ortak açıklamasında, “Gül Tut, 6’ncı kattaki ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirken camdan düştü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ‘yüksekten düşme’ konusunda tahkikat başlatılmıştır” denildi.Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Güllü’nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otopsi sonrası cenaze, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla’ya götürüldü.

Güllü'nün düştüğü pencere

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün düşmeden önceki son anlarına ait apartman güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sanatçının odadaki son hareketleri ile olay sonrası kızı Tuyan Ülkem ve arkadaşının çığlık atarak kapıdan koşarak çıktığı anlar yer aldı. İki kadının panik içinde komşulardan yardım istediği görüldü. Ayrıca, Güllü’nün olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit taktırdığı ve sosyal medyada, “Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Şifre olmadan kimse giremez” paylaşımı yaptığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında, Tuyan ve arkadaşının binaya giriş görüntüleri de delil olarak yer aldı.

Güllü düştükten sonra kızı ve arkadaşı yardım istemek için apartmandaki kapıları çalıyor.

KIZININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in ifadesi alındı. Tuyan, “Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düştü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil” dedi. Savcılık, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğini belirlemek için çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA