Mardin’de Kaçakçılık Operasyonu! Tam 15 Bin...

Mardin’de Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 şahıs yakalandı.

Artuklu ilçesinde de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada durdurulan araçta 5 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA