İzmir'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 43'ü denizde, 13'ü karada olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 26 Eylül'de saat 04.23'te, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından Urla açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Botta bulunan 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada yapılan takip sonucu 13 göçmen daha yakalandı.

Yakalanan toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kimse Bunu Beklemiyordu! Arda Turan Veda Etti Arda Turan Veda Etti
Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber
Mardin’de Kaçakçılık Operasyonu! Tam 15 Bin... Mardin’de Kaçakçılık Operasyonu! Tam 15 Bin...
Şanlıurfa'da Firari Operasyonu! 6 Kişi Yakalandı Şanlıurfa'da Firari Operasyonu! 6 Kişi Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında