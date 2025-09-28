İzmir'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 26 Eylül'de saat 04.23'te, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından Urla açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Botta bulunan 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada yapılan takip sonucu 13 göçmen daha yakalandı.

Yakalanan toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA