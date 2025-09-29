Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 17 İl İçin Alarm Verildi! İstanbul ve İzmir Listede...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Çok sayıda ilde yağış bekleniyor

Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğusu, İzmir ve Ankara’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzeyden, güney kesimlerde güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Öğlen saatlerinden itibaren yağışın etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı

17 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur bekleniyor. İşte sarı kod verilen şehirler:

İstanbul, İzmir, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Marmara: Edirne dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak. İstanbul 19°C, Bursa 18°C, Çanakkale 22°C, Kırklareli 21°C.

Ege: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. İzmir 22°C, Muğla 24°C, Denizli 28°C, Afyonkarahisar 23°C.

Akdeniz: Batı kesimler ile Adana, Osmaniye ve Hatay kıyıları yağışlı. Antalya 27°C, Adana 31°C, Hatay 31°C, Burdur 27°C.

İç Anadolu: Kuzeybatı kesimler ve bazı illerde yağış bekleniyor. Ankara 22°C, Eskişehir 19°C, Konya 27°C, Nevşehir 25°C.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde sağanak, yer yer kuvvetli. Bolu 17°C, Zonguldak 19°C, Sinop 21°C, Düzce 18°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Orta Karadeniz ile kıyı kesimleri yağışlı. Samsun 21°C, Amasya 28°C, Trabzon 22°C, Rize 24°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Erzurum 23°C, Kars 23°C, Malatya 29°C, Van 23°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 32°C, Gaziantep 30°C, Mardin 29°C, Siirt 31°C.

Kaynak: Haber Merkezi