Kütahya’da Düğün Gecesi Hastanede Bitti!

Kütahya'da düğünde ikram edilen yemekten sonra fenalaşan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya’da Düğün Gecesi Hastanede Bitti!
Kütahya'da bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.

