Batman'da Çöken Bina Mahalleliyi Sokağa Döktü!

Batman'da 2 katlı bina büyük gürültüyle çöktü. Enkazda kimse bulunmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Batman’ın Çamlıca Mahallesi’nde bulunan 2 katlı metruk bina akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle sakinleri deprem oldu sanarak sokağa döküldü. Olay, 2403’üncü Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çöken binanın enkazında AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri arama yaptı. Ses dinleme cihazlarıyla yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Çökme sırasında mahallede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Batman
