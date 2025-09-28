Neye Uğradığını Şaşırdı! Motosikletli Genç Vuruldu

Motosikletiyle seyir halindeyken sırtına yorgun mermi isabet eden M.A., yaralı halde sağlık ekiplerine ulaştı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.

Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. M.A. motosikleti ile Ereneler Mahallesi'nde giderken sırtında ağrı hissetti. M.A., 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu yere yürüyerek giderek yardım istedi.

Sağlık ekipleri, M.A'nın tişörtünü kaldırarak baktıklarında sırtında mermi çekirdeğini gördü. Sağlık ekipleri, M.A'yı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

