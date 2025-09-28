MİT’ten IŞİD'e Suriye’de Nokta Operasyon! 4'ü Sağ Yakalandı

MİT, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e operasyon yaptı. Çatışmada 8 şüpheli öldürülürken, 4’ü sağ yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

Son Güncelleme:
MİT’ten IŞİD'e Suriye’de Nokta Operasyon! 4'ü Sağ Yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Suriye İç Güvenlik Servisi’nin ortak operasyonuyla, IŞİD bağlantılı 14 kişilik grup Suriye’nin İdlib-Atme bölgesinde kıstırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Türk vatandaşı Binali Aslan’ın aracını gasp edip öldüren ve ardından Suriye’ye geçen şüphelilerin kaldığı adres tespit edildi. Bakanlığın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü'nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

MİT IŞİD
