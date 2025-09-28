Ücretsiz İş Yükü Kadınların Omzunda! Türkiye Avrupa’nın Zirvesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’da toplumsal cinsiyet eşitsizliği işgücü ve ücretlerde olduğu kadar ev içindeki görünmeyen işlerde de derinleşiyor. OECD’nin raporuna göre, Avrupa’da kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 86 daha fazla ücretsiz iş yapıyor. En büyük fark ise Türkiye’de. Türkiye'deki kadınlar günde ortalama 305 dakika (5 saatten fazla) ücretsiz iş yaparken, erkekler yalnızca 68 dakika harcıyor. Bu da kadınların erkeklerden 3,5 kat daha fazla karşılıksız çalıştığını ortaya koyuyor. Türkiye, 23 Avrupa ülkesi arasında zirvede yer aldı.

EN DÜŞÜK FARK İSVEÇTE

Rapora göre en düşük fark İsveç’te görülüyor. İsveçli kadınlar erkeklerden yalnızca 49 dakika fazla çalışıyor ve aradaki fark yüzde 29’da kalıyor. Onu Danimarka, Norveç ve Finlandiya takip ediyor. Türkiye’den sonra en yüksek uçurum Güney Avrupa’da. Portekiz’de kadınlar erkeklerden yüzde 242, Yunanistan’da yüzde 173, İtalya’da yüzde 134 daha fazla ücretsiz iş yapıyor. İspanya’da da fark yüzde 98 düzeyinde.

Ücretsiz işlerin büyük bölümünü ev işleri oluşturuyor.

ÜCRETLİ İŞ HAYATINA KATILIMI ENGELLİYOR

OECD raporuna göre, bu tablo kadınların ücretli iş hayatına katılımını doğrudan engelliyor. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 37 ile AB ortalaması olan yüzde 53’ün çok altında. Ücretsiz işlerin büyük bölümünü ev işleri oluşturuyor. Raporda, bakım hizmetlerine erişim eksikliği ve toplumsal normların özellikle Türkiye ve İtalya’da kadınların istihdama katılımını sınırladığı vurgulandı. ILO yetkilileri, bakım ve ev işlerinin cinsiyetler arasında daha adil paylaşılmasının şart olduğunu belirtirken, OECD 'eşit izin hakları, erişilebilir çocuk ve yaşlı bakımı hizmetleri ile toplumsal normlara meydan okuyan eğitim politikaları' olmadan bu uçurumun kapanmayacağını düşünüyor.

Kaynak: Euronews