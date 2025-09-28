Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Yayın Holding soruşturması kapsamında Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT’nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturmada yeni bulgulara ulaştı. Bugün tutuklanan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, ifadesinde Ciner Grubu ile yapılan 'Pay Alım-Satım Sözleşmeleri'nden bahsetmişti. Savcılıj, bu devir işlemleri aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli şüphelerin olduğunu kaydetti.

Turgay Ciner.

ŞİRKETLERİNE KAYYIM ATANDI

Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da bu şüphelerin ardından geldi. Ayrıca Ciner’in sahibi olduğu Park Holding A.Ş. ile bağlı şirketlere (AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat, Silopi Elektrik Üretim) TMSF kayyım olarak atandı.

Kaynak: Halk TV