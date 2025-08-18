Kayseri Erciyes’te Ölüm Getiren Kabus! Çadır Kiralayan Çift Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Kayseri’de popüler kamp rotası Tekir Yaylası’nda çadır kiralayan çiftten haber alamayan yakınları, korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Çiftin, ısınmak amacıyla kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kayseri Erciyes'te Ölüm Getiren Kabus! Çadır Kiralayan Çift Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
Kayseri’nin Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası’nda kamp yapan bir çift, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Erciyes’in popüler kamp noktalarından biri olan Tekir Yaylası'ndaki çadır alanında meydana geldi.

ÇADIR KİRALADILAR

46 yaşındaki Fatma Gül K. ile 47 yaşındaki eşi Mustafa K., kamp yapmak üzere yaylaya gelerek bir çadır kiraladı. Ancak çiftle iletişim kuramayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çadırda yapılan kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelere göre, ölümlerin sebebinin çadır içinde ısınmak amacıyla kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı olduğu belirlendi.

Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

