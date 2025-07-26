Oğlunun Düğününde Eltisi Tarafından Zehirlendi! Kurulan Tuzak Saniye Saniye Kamerada

Ankara'da oğlunun düğününde fenalaşan kadın, içeceğine eltisi tarafından bir şişe antidepresan karıştırıldığını öğrendi. Kadının içeceğine ilaç karıştırıldığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Ankara'da Ağustos 2023'te Ankara'da yaşanan olay, verilen mahkeme kararıyla gündeme geldi. İddialara göre Necla Üstünel, oğlunun düğününde aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumun farkına düğün günü gittiği kuaförün kamera kayıtlarını inceledikten sonra varan kadın, eltisi tarafından içeceğine bir şişe antidepresan karıştırıldığını fark etti.

Oğlunun Düğününde Eltisi Tarafından Zehirlendi! Kurulan Tuzak Saniye Saniye Kamerada - Resim : 1

YENİDEN YARGILANACAK

Bu olay sonrası beyin travması geçiren ve ilaç kullanmaya başlayan Üstünel, eltisinden şikayetçi oldu. Zanlı hakkında 'taksirle yaralama' suçundan verilen para cezasına itiraz eden Üstünel ailesinin şikayeti üzerine, yargılamanın yeniden yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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