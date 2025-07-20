Düğün Takılarını Alıp Sırra Kadem Basmıştı: Denizli’de ‘Kayıp Damat’ Operasyonu! 6 Gün Sonra Bulundu

Denizli'de kısa süre önce dünyaevine giren teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar, düğünden yalnızca üç gün sonra eşiyle birlikte takıları da alarak ortadan kaybolmuştu. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Acar, polis ekipleri tarafından bulundu.

Düğün Takılarını Alıp Sırra Kadem Basmıştı: Denizli’de ‘Kayıp Damat’ Operasyonu! 6 Gün Sonra Bulundu
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Denizli'nin amatör lig ekiplerinden Akkonakspor'un 34 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Cumhur Acar, evlendikten sadece üç gün sonra ortadan kaybolmuştu. Güzellik uzmanı Ş.A. ile 12 Temmuz Cumartesi günü dünyaevine giren Acar’ın, düğünden kısa süre sonra eşinin çalıştığı iş yerinden "Birazdan dönerim" diyerek ayrıldığı, fakat bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Bunun üzerine ailesi durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

ALTIN TAKILARINI ALARAK KAÇMIŞTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma, Acar'ın kayboluşun ardında ciddi bir borç krizi olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, Acar sanal bahis ve oyun bağımlılığı nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL’lik borç batağına saplandı. Özellikle çevrim içi şeker kaydırma oyunu ve çeşitli bahis sitelerine yoğun ilgi gösterdiği belirtilen Acar’ın, hem borç baskısı hem de aldığı tehditler yüzünden düğünde takılan ziynet eşyalarını da alarak ortadan kaybolduğu tespit edildi.

DAMAT POLİS TARAFINDAN BULUNDU

Ailesi, oğullarının bu ağır borç yükünü tek başına taşımamak için kaybolduğunu düşündüklerini ifade ederken, sağ salim dönmesi için ellerindeki her şeyi feda etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Altı gündür kendisinden haber alınamayan Hüseyin Cumhur Acar, polis tarafından yapılan takip sonucu bulundu. Acar’ın ailesiyle temas kurduğu ve evine geri döndüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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