Gıda Takviyesinde Ciddi Tehlike! Satış Yasağı Kararı Verildi

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Gıda güvenliği dünyanın en önemli problemleri arasında yer alırken, insan ve hayvanların can ve sağlığını korumak için pek çok adım atılıyor.

Avrupa Komisyonu da insan ve sağlık için tehlike oluşturacak ürünlerin duyurusunu Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapıyor. Bu listede Türkiye’den gönderilen ürünler de zaman zaman kendisine yer buluyor.

Son olarak, Türkiye’den Almanya’ya gönderilen gıda takviyelerinde tehlikeli madde tespit edildiği bildirildi. Türkiye’den gönderilen gıda takviyelerinde sibutramin ve sildenafil tespit edildiği kaydedildi.

Marketlerde yapılan resmi kontrollerin ardından ortaya çıkan durumda, ürünler için ticaret ve satış yasağı kararı verildi.

Gıda takviyelerindeki durumun sağlık için ciddi risk teşkil ettiği öğrenildi.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, genellikle tablet formunda bulunan ve erkeklerde sertleşme bozukluğunu (ED) tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.

SİBUTRAMİN NEDİR?

Sibutramin, kilo vermede, verilen kilonun korunmasında ve obezite tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.