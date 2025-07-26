ABD'de Ölü Bulunan Fenomen Yağmur Taktaş’ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı! Uyuşturucu, Darp, İşkence...

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Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın Amerika’daki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Otopsi raporunda, Taktaş’ın aç bırakıldığı, darbedildiği ve vücuduna uyuşturucu ile uyarıcı maddeler enjekte edilerek zehirlendiği belirlendi.

Yağmur Taktaş, bir televizyon yarışmasıyla tanınmış, ardından sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Genç kadın, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cenazesi, 20 Nisan’da Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

MEZARI AÇILDI

Ailesi, kızlarının ölümünden sorumlu tuttukları Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F. hakkında şikâyetçi olmuştu. Geçmişte de darbedilerek dalağını kaybettiği iddia edilen Taktaş’ın zorla tutulduğunu, uyuşturucuya alıştırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren aile, cenazenin yeniden incelenmesini talep etti. 6 Mayıs’ta yapılan fethi kabir işlemi sonrası cenaze Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kısmen bozulmuş haldeki bedeninden alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OTOPSİ RAPORU KAN DONDURDU

Bu süreçte, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde hazırlanan ilk otopsi raporunun bulguları kamuoyuna yansıdı. Savcılığa ulaşan otopsi raporunda Taktaş'ın darbedildiğini belirten ailenin avukatı Fethi Öksüz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avukat Öksüz, Yağmur'un zehirlenerek öldüğünü anlatarak şunları söyledi:

"Yağmur'un otopsi videosunu izlediğimizde başının üstünde kesi, boyun ve bacaklarında morluklar ile sigara söndürüldüğüne dair emareler görülmüştür. Bu da bizim iddialarımızı desteklemekte, hatta ötesine de geçtiğini göstermektedir. Raporda Yağmur'un vücudunda birden farklı çeşit uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, bundan dolayı zehirlendiği yansımakta. Yağmur'un bu süreçte işkence gördüğü ve aç bırakılmasının akabinde uyuşturucu madde verilmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği açıkça ortaya konmuş oldu."

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine A.C.F. hakkında 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Öksüz, “Şahıs Türkiye’ye giriş yapması halinde yakalanıp, ilgili adli makamlara teslim edilecektir” dedi.

İade süreci hakkında da bilgi veren Öksüz, "Biz, ABD'li makamlardan şahsın iadesini ya da ifadesinin alınarak yargılamanın devam etmesi için sürecin takipçisi olacağız. İade kararında ısrarcıyız. Bununla alakalı geçtiğimiz dönemde emsal bir karar çıktı. Yağmur'un vefatının ailede uyandırdığı derin acılar sebebiyle, şahsın yargılanmasının Türkiye'de gerçekleşmesini istiyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İHA